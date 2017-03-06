Коттедж и две машины загорелись в Алматы
6 марта 2017, 17:47
По предварительным данным, площадь пожара в жилом доме составила 20 квадратных метров.
Двухэтажный жилой дом загорелся в Алматы, пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили.
Инцидент произошел на улице Хан-Тенгри в понедельник. По предварительны данным, из-за печи загорелась крыша дома. Площадь пожара составила примерно 20 квадратных метров.
Также огонь повредил две машины – Toyota Caldina и "Жигули".
Источник: Sputnik Казахстан
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