Посол КНДР, объявленный персоной нон грата, покинул Малайзию

Дипломат должен был покинуть страну в течение 48 часов, которые истекали в понедельник вечером.

Посол КНДР в Куала-Лумпуре Кан Чхоль, которого малайзийские власти объявили персоной нон грата, покинул страну, заплатив за лишний багаж более 1,5 тысяч долларов, сообщает сообщает РИА Новости





Власти Малайзии объявили Кан Чхоля персоной нон грата, после того как посол отказался извиниться в связи со своими заявлениями о политизированном характере расследовании гибели северокорейского гражданина – предположительно, Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Дипломат должен был покинуть страну в течение 48 часов, которые истекали в понедельник вечером.





По данным газеты Star, дипломат, его жена и пятилетний ребенок в понедельник сели в эконом-класс самолета Malaysia Airlines, вылетевшего в 18.25 (16.25 аст) в Пекин.





Сообщается, что семья везет с собой четыре больших коробки, три дорожных сумки и коробку с телевизором. Дополнительная плата за перевес багажа составила 7 тысяч ринггитов (1,54 тысячи долларов США).





Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоль скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малазийская полиция, в свою очередь, пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина, не установила окончательно его личность, не знает пока происхождения ядовитого вещества VX и не имеет однозначных доказательств причастности к делу КНДР.



