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В США поймали «путешественника во времени» с наркотиками и пистолетом

6 марта 2017, 18:10

Внимание пользователей сети привлек пистолет задержанного.


Сотрудники отдела полиции Балтимора (штат Мэриленд, США) опубликовали в Facebook фотографию необычного оружия, которое изъяли у задержанного мужчины. Об этом сообщает Mashable.

Нарушителя поймали во время проверки его автомобиля. В машине были обнаружены наркотики, а у водителя оказалось оружие. Внимание пользователей сети больше всего привлек пистолет задержанного: вероятно, на фотографии изображено антикварное оружие времен Гражданской войны в США.

Публикация полиции Балтимора набрала более 33 тысяч лайков и почти 130 тысяч репостов.

Комментаторы тут же принялись шутить, что задержанный — путешественник во времени. Другие подметили, что выстрел из подобного пистолета в свое время мог повалить лошадь, и шутить с ним не стоит.

Некоторые пользователи, интересующиеся антикварными вещами, начали расспрашивать полицейских, где нарушитель взял этот пистолет.

Больше всего лайков набрал комментарий, в котором сотрудники отдела полиции пообещали «защитить всех жителей деревни графства Балтимор». Кроме того, они заверили, что несмотря на то, что задержанный пойман с поличным, они предпочли избежать «забивания камнями и публичного посрамления нарушителя».

Источник: Lenta.ru.

Фото: Baltimore Police Department/ Facebook.

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