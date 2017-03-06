Уровень рождаемости в Италии достиг исторического минимума

Сергей Старцев. Число новорожденных в Италии в 2016 году составило 474 тысячи и таким образом достигло исторического минимума, начиная с момента образования единого итальянского государства в 1861 году, указывается в опубликованном в понедельник докладе по проблемам демографии Национального института статистики (Istat), сообщает сообщает РИА Новости





Согласно этому документу, на 1 января 2017 года на Апеннинах проживали 60 миллионов 579 тысяч человек. При этом за минувший год население страны уменьшилось сразу на 86 тысяч человек. Это наихудший показатель за последние десять лет.





Официальная статистика подтверждает тенденцию к дальнейшему старению населения. Общее число жителей в возрасте более 65 лет составило 13,5 миллиона, превысив 22% населения страны. Число пожилых людей, преодолевших 80-летний рубеж, достигло 4,1 миллиона (почти 7% населения), а 727 тысяч итальянцев находятся в возрасте, превышающем 90 лет (1,2%). Число долгожителей старше 100 лет составляет в настоящее время в Италии около 17 тысяч человек.





Средний возраст итальянца сейчас равняется 44,9 года. В стране зарегистрировано дальнейшее увеличение ожидаемой продолжительности жизни, которая у мужчин составляет 80,6 года, а у женщин — 85,1.





Демографический индекс, показывающий число детей, которое в среднем приходится на одну итальянку, снижается уже шестой год подряд и теперь составляет лишь 1,34. Это вдвое меньше, чем в период так называемого "бэби-бума", который Италия переживала в течение 20 лет после окончания Второй мировой войны.





Согласно данным Istat, продолжает расти и число граждан, выезжающих на постоянное жительство за рубеж. В 2016 году сразу 115 тысяч итальянцев приняли решение покинуть родину. За последние шесть лет число людей, сделавших такой выбор, увеличилось почти втрое.





В то же время за минувший год на Апеннины прибыли 293 тысячи иностранцев, но при этом покинули пределы Италии 157 тысяч мигрантов. Сейчас число иностранцев, постоянно проживающих в стране, составляет почти 5,3 миллиона человек, то есть более 8% населения.



