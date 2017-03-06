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В Атырау из кранов в домах течет голубая вода

6 марта 2017, 18:39

Пользователи посоветовали взять образцы воды и сдать на биохимический анализ, некоторые сравнили воду с тосолом.


Фото воды голубого цвета опубликовала одна из местных жительниц на личной странице в сети Facebook, сообщает "Мой ГОРОД".

По словам автора фото, вода необычного цвета течет из крана у жителей в микрорайоне Жилгородок.

- Из серии "ничего не предвещало". Умываешься и вдруг. Теперь сижу и немножко переживаю... Р.S. а цвет такой весенний, - удивляется девушка.



Вслед за постом последовали многочисленные комментарии от подписчиков. Кто-то посоветовал взять образцы воды и сдать на биохимический анализ, кто-то сравнил воду с тосолом.

В пресс-службе горводоканала сообщили, что КГП "Атырау Су Арнасы" во все дома и все микрорайоны поставляет абсолютно чистую воду.

- Возможно, что-то случилось в разводке сети или что-то КСК сделало. А возможно, это фотошоп. У нас есть своя собственная лаборатория, мы постоянно берем пробы воды, все соответствует нормам. Если бы вода была на самом деле голубого цвета, она была везде такой, и возмущенные люди уже давно бы начали нам звонить, - сообщил пресс-секретарь КГП "Атырау Су Арнасы" Александр Пастухов.

Камилла Малик.

Фото: segodnya.ua/ Facebook.

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