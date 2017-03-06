В Талдыкоргане с 8 Марта поздравили представительниц прекрасной половины

В ходе церемонии были вручены подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа», а также почетные грамоты и благодарственные письма акима области.

Сегодня во Дворце культуры им. И.Жансугурова в Талдыкоргане состоялось торжественное собрание в честь Международного женского дня – 8 Марта. Представительниц прекрасной половины Жетысу поздравил исполняющий обязанности акима Алматинской области Лаззат Турлашов, сообщает пресс-служба акима области.





В своей поздравительной речи Лаззат Турлашов отметил большой вклад, вносимый женщинами, в развитие Алматинской области.





- Уважаемые жительницы Алматинской области! Гармонично сочетая заботу о семье и уюте домашнего очага, вы ярко проявляете себя во всех сферах жизнедеятельности, добиваясь успехов в экономике и бизнесе, образовании и здравоохранении, культуре и спорте. Ваш ежедневный труд, активная жизненная позиция и неравнодушное отношение к делу являются важной частью достижений нашей области. Все это свидетельствует о том, что сегодня наша прекрасная половина жителей нашей области активна, открыта новым инициативам и оказывает всё возрастающее влияние на все сферы жизни, - отметил Л.Турлашов.





В своем выступлении исполняющий обязанности главы региона также отметил имена тех жительниц области, которые особо отличились в своей профессии за прошедший год. Среди них работники здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, государственные служащие, а также спортсменки и бизнес-леди.





- Милые дамы! Мы радуемся каждой вашей победе, каждому большому и маленькому успеху. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, радости и исполнения самых заветных желаний. Будьте всегда жизнерадостны, прекрасны и ослепительны!– сказал в заключение Лаззат Турлашов.





Далее торжественная часть встречи продолжилась церемонией вручения подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа», а также почетных грамот и благодарственных писем акима области.





В ходе встречи с ответным словом выступили председатель Совета женщин Илийского района Галия Надирбекова, член общества греков «Элефтерия» Наталья Тифанциди, бронзовая призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Карина Горичева. Поблагодарив за поздравления, выступающие отметили, что благодаря политике, проводимой Главой государства, женщинам во всех сферах деятельности оказывается необходимая поддержка, что дает возможность успешно развиваться, реализовать себя как личность и в профессиональной сфере.





Встреча завершилась праздничным концертом.



