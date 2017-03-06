В Жамбылской области обсудили интеграцию науки и производства

Аким области отметил, что в последние годы в аграрном секторе региона происходят позитивные изменения, увеличивается товаропроизводство.

Сегодня в Доме дружбы города Тараз состоялся семинар на тему «Интеграция науки и производства» под председательством акима области К. Кокрекбаева.





В работе семинара приняли участие ученые-аграрии под руководством ректора Казахского национального аграрного университета Т.Есполова.





Цель мероприятия - обмен опытом по развитию механизма интеграции науки, образования и производства, улучшение качества аграрного образования, внедрение инноваций в производство.





Президент Н.Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» назвал сельское хозяйство новым драйвером развития экономики страны. В документе также отмечается, что в течение пяти лет необходимо создать все условия для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы, а также увеличить площадь орошаемых земель на 40 процентов и довести их до двух миллионов гектаров. Также увеличится объем инвестиций в аграрные научные исследования, которые будут востребованы на производстве.





К. Кокрекбаев отметил, что в последние годы в аграрном секторе региона происходят позитивные изменения, увеличивается товаропроизводство.





Было отмечено крестьянское хозяйство «Талап» Байзакского района. Внедрение влагосберегательных технологий позволило М.Фазулову собрать по 800-850 центнеров сладких корней с га. В этом году посевы сладких корней планируется увеличить на 150 гектарах.





- В нынешнем Послании уделяется особое внимание развитию сельского хозяйства. Тесно сотрудничая с КазНАУ, мы должны максимально развивать сельское хозяйство. Основной проблемой нашего региона является раздробленность хозяйств. 70% из 17 тысяч хозяйств области составляют мелкие хозяйства, - сказал глава региона.









Также отмечено, что семена сахарной свеклы завозятся из Франции. Такие семена дорого обходятся мелким крестьянским хозяйствам.





- Именно поэтому я призываю работать сообща. Внедрение современных научных разработок и инноваций в производство позволит вывести на новый уровень развития не только аграрный сектор нашего региона, но и страны в целом, - резюмировал К. Кокрекбаев.





Кроме того, среди проблем, озвученных учеными аграриями – мелкотоварность сельскохозпроизводства, низкая инвестиционная привлекательность, недостаточный уровень господдержки, импортозависимость страны, слабое обеспечение сельского хозяйства современными инновационными технологиями.





В ходе семинара ученые обсуждали вопросы по производству биотоплива из возобновляемого сырья, инновационным технологиям по выращиванию фруктов и овощей, рационального использования пастбищных земель посредством внедрения ресурсосберегающих технологий. Ученые побывают во всех районах области.



