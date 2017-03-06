Китайская банковская система стала крупнейшей в мире
6 марта 2017, 19:51
В целом объем банковской системы в Китае превышает ВВП страны в 3,1 раза. В еврозоне эта цифра составляет 2,8.
Банковская система Китая обошла по объему активов систему еврозоны и стала крупнейшей в мире, сообщает The Financial Times.
К концу 2016 года на балансе китайских банков находилось 33 триллиона долларов против 31 триллиона долларов в зоне хождения единой европейской валюты. Для сравнения, в США банки владеют 16 триллионами долларов, в Японии — семью триллионами.
Китайская финансовая система устроена таким образом, что местные власти полагаются на банковские кредиты чтобы финансировать создание и поддержание инфраструктуры. Ключевую роль играют госбанки, в частности, China Development Bank, но значение частных коммерческих банков также велико.
Издание отмечает, что указанные в статистике цифры скорее недооценивают реальное влияние кредитных организаций в КНР. Это связано с резким ростом теневого банковского сектора начиная с 2010 года. При этом финансовые организации, находящиеся в тени, тесно связаны с обычными коммерческими банками.
В целом объем банковской системы в Китае превышает ВВП страны в 3,1 раза. В еврозоне эта цифра составляет 2,8.
Экономисты считают, что для балансировки системы Китаю нужно развивать рынки капитала, что сократит роль коммерческих банков и кредита в пользу других финансовых инструментов, в частности, акций и облигаций. Считается, что одной из причин текущего положения дел как раз является сверхжесткий контроль правительства КНР за выпуском этих финансовых инструментов.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters.
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