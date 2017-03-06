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Китайская банковская система стала крупнейшей в мире

6 марта 2017, 19:51

В целом объем банковской системы в Китае превышает ВВП страны в 3,1 раза. В еврозоне эта цифра составляет 2,8.


Банковская система Китая обошла по объему активов систему еврозоны и стала крупнейшей в мире, сообщает The Financial Times.

К концу 2016 года на балансе китайских банков находилось 33 триллиона долларов против 31 триллиона долларов в зоне хождения единой европейской валюты. Для сравнения, в США банки владеют 16 триллионами долларов, в Японии — семью триллионами.

Китайская финансовая система устроена таким образом, что местные власти полагаются на банковские кредиты чтобы финансировать создание и поддержание инфраструктуры. Ключевую роль играют госбанки, в частности, China Development Bank, но значение частных коммерческих банков также велико.

Издание отмечает, что указанные в статистике цифры скорее недооценивают реальное влияние кредитных организаций в КНР. Это связано с резким ростом теневого банковского сектора начиная с 2010 года. При этом финансовые организации, находящиеся в тени, тесно связаны с обычными коммерческими банками.

В целом объем банковской системы в Китае превышает ВВП страны в 3,1 раза. В еврозоне эта цифра составляет 2,8.

Экономисты считают, что для балансировки системы Китаю нужно развивать рынки капитала, что сократит роль коммерческих банков и кредита в пользу других финансовых инструментов, в частности, акций и облигаций. Считается, что одной из причин текущего положения дел как раз является сверхжесткий контроль правительства КНР за выпуском этих финансовых инструментов.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters.

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