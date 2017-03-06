Учителя в Актобе обвинили в избиении третьеклассницы

Непедагогичное поведение учителя стало поводом для судебного разбирательства в Актобе. Ее обвиняют в причинении легкого вреда здоровью ребенка.

Педагога средней школы №10 города Актобе обвиняют в избиении ученицы третьего класса.





Дело о непедагогичном поведении учителя рассматривается в суде №2 по уголовным делам по статье 108 УК РК (умышленное причинение легкого вреда здоровью).





Как сообщили на заседании, в сентябре прошлого года третьеклассница решила отпроситься пораньше домой. С этой просьбой она обратилась к учителю, однако та, как уверяют сейчас родители, щипала ребенка, а затем ударила ее по голове.





Школьница рассказала о случившемся родителям. В областной детской больнице девочке поставили диагноз "легкое сотрясение головного мозга". Педагог после этого инцидента уволилась из школы, она не признает вины.





Кроме того, школьный психолог после инцидента вместе с участковым инспектором по делам несовершеннолетних опросил одноклассников пострадавшей. По словам детей, девочку преподаватель не била.





Следующее заседание суда назначено на следующую неделю.







