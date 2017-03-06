Житель Японии побил возрастной рекорд среди футболистов-профессионалов

​Нападающий, который выступает за клуб "Иокогама" из второго дивизиона японского чемпионата, вышел на поле в возрасте 50 лет и 7 дней.

Пятидесятилетний японец Кадзуеси Миура стал самым возрастным футболистом, принявшим участие в профессиональном матче, передает передает РИА Новости со ссылкой на FIFA.





​Нападающий, который выступает за клуб "Иокогама" из второго дивизиона японского чемпионата, вышел на поле в возрасте 50 лет и 7 дней, побив, таким образом, рекорд англичанина сэра Стэнли Мэтьюза. Мэтьюз провел матч на профессиональном уровне, когда ему было 50 лет и 5 дней.





Профессиональную карьеру Миура начал в середине 80-х, успев сыграть за такие клубы, как бразильские "Сантос" и "Палмейрас" и итальянский "Дженоа". На счету ветерана уже 32 сезона в профессиональном футболе. Миура 89 раз выходил на поле в футболке сборной Японии, за которую забил 55 мячей.



