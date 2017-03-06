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Б.Сагинтаев встретился с Премьер-Министром Кыргызской Республики

6 марта 2017, 20:47

Были обсуждены вопросы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества в водно-энергетической и транспортно-логистической сферах.


Сегодня Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Бишкек встретился с Премьер-Министром Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В ходе встречи обсуждены вопросы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества в водно-энергетической и транспортно-логистической сферах.

Напомним, 7 марта в Бишкеке Бакытжан Сагинтаев примет участие в очередном заседании Евразийского Межправительственного совета. Предыдущее заседание ЕМПС состоялось 16 ноября 2016 года в Москве.

Фото: пресс-служба Премьер-Министра РК.

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