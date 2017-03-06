В ЮКО планируют увеличить площадь теплиц на 300 гектаров

Глава региона поручил увеличить объем теплиц не на бумаге, а на деле.

В акимате Южно-Казахстанской области обсудили ход подготовки к весенней посевной кампании. На прошедшем селекторном совещании обсудили вопросы по обеспечению аграриев более дешевым топливом, кредитами, а также создания кооперативов, увеличения объема теплиц и вопросы борьбы с саранчой , сообщает пресс-служба акима ЮКО.





В первую очередь, о ходе подготовки к весенне-полевым работам, с докладом выступил руководитель областного управления сельского хозяйства Серик Турбеков.





По его словам, с акиматами районов и городов, утверждены и согласованы индикаторы увеличения посевных площадей, орошаемых земель, развития интенсивного садоводства, орехов, виноградного хозяйства, а также откормочных площадок для мелкого рогатого скота и молочных ферм, кроме того мяса птицы и развития рыбного хозяйства.





Также, в этом году в области на 792,3 тыс. гектарах посеют зерновые культуры. По сравнению с прошлым годом это больше на 3,7 тыс. га. А 300 гектаров интенсивных садов будут засажены виноградом и орехом. Объем теплиц увеличится на 300 га, метод капельного орошения применят на 7,2 га.





В свою очередь, глава региона, заслушав доклад руководителя управления, поручил увеличить объем теплиц не на бумаге, а на деле.





«Для того чтобы этой осенью мы смогли получить богатый урожай, необходимо сейчас провести подготовительную работу на должном уровне. Всем акимам районов и городов, руководителям отделов сельского хозяйства поручаю увеличить объемы промышленных теплиц. Работа по достижению прогнозируемых 300 га должна выполняться системно. Цель состоит в том, чтобы обеспечить страну ранними, весенними овощями. Работа в этом направлении будет находиться под моим личным контролем", - сказал он Ж.Туймебаев.





Стоит отметить, объем теплиц в области составил 1123,1 гектаров, доля в республике - 87 процентов. В том числе, объем промышленных теплиц - 67,7 гектаров.





В этом году планируется открыть 45 пунктов приема молока, 16 пунктов по убою скота, 10 птицеводческих кооперативов, создание площадок 5565 ед. откормочных площадок. Вместе с этим, запланировано создание 111 пунктов приема молока, 56 убойных площадок, 33 птицеводческих кооперативов.





Наряду с этим, в текущем году в регионе будет создано 12 796 откормочных площадок.





В этом году сельскохозяйственным товаропроизводителям будет оказана поддержка по 41 видам субсидий. В текущем году будет выплачена субсидия на продукцию масличных культур, хлопка риса, кукурузы на силос.





Для садов площадью более 5 гектаров, где выращивают яблоки сорта апорт, будет оказана поддержка в течение 7 лет.





На развитие отечественного семеноводческого хозяйства и саженцев будет выплачена субсидия в размере 70 процентов, на зарубежные - 30 процентов. Особенностью прошлого года является то, что семена, используемые на один гектар земли, полностью субсидированы.





До 50 процентов от минимального рыночной стоимости будут субсидированы отечественные и зарубежные минеральные удобрения. Кроме того исключена норма, которая ограничивала использование прошлогодних семян.