Вынесен приговор по уголовному делу в отношении должностных лиц Министерства обороны РК

Осуждены 11 лиц, руководителям ОПГ назначены длительные сроки наказания в виде лишения свободы на сроки от 11 до 13 лет.

Сегодня, 6 марта, был вынесен приговор по уголовному делу в отношении должностных лиц Министерства обороны Республики Казахстан, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда РК.





"Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам рассмотрел уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства обороны Казахстана, которые признаны виновными в создании организованной преступной группы из числа офицеров Главного управления расквартирования войск Вооруженных Сил РК, Департамента бюджетного планирования и финансов Министерства Обороны РК, а также индивидуального предпринимателя. Указанные лица совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 2-х миллиардов тенге", - говорится в сообщении Военного суда.





Сообщается, что по данному делу осуждены 11 лиц, руководителям организованной преступной группы назначены длительные сроки наказания в виде лишения свободы на сроки от 11 до 13 лет. Остальные участники осуждены к лишению свободы на сроки от 7 до 11 лет.





Судом с осужденных взыскан причиненный государству ущерб, а также конфисковано имущество осужденных, приобретенное на средства добытые преступным путем в виде квартир, встроенных помещений, парковочных мест и офисных помещений в элитных жилых комплексах городов Астана и Алматы, дорогостоящие автотранспортные средства и денежные средства изъятые по месту их проживания.





Как уточняет Informburo.kz , у подполковника Айдара Келисова конфисковали пять трёхкомнатных квартир в Астане, три из которых в жилом комплексе Highvill. Вместе с квартирами в этом же ЖК Келисов лишился и трёх парковочных мест. Суд также конфисковал в доход государства и средства с четырёх банковских счетов подполковника.





У полковника Ильдара Гиниатулина конфисковали две трёхкомнатные квартиры в Астане и средства с девяти банковских счетов.





Всего у фигурантов уголовного дела было конфисковано четыре нежилых помещения в центре Алматы, 27 офисов и парковочных мест в алматинском ЖК "АФД Плаза", девять автомашин представительского класса, охотничьи ружья и золотые часы.





Полковника ВС РК Ильдара Гиниатулина 6 марта осудили на 13 лет за хищение трёх миллиардов тенге. С экс-главы ГУРВ ВС РК взыскали 487 млн тенге и лишили звания полковника.



