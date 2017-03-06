Британская газета рассказала об "Уличном хулигане" Путине

"В этих подворотнях он научился тому, как выживать", - процитировала газета "бывшего друга" Путина.

Таблоид Daily Mirror на первой полосе рекламирует с пометкой "эксклюзив" статью своего корреспондента про трудное детство Владимира Путина. Статья называется "Уличный хулиган: как бандит из трущоб стал президентом России" , сообщает , сообщает ВВС





Корреспондент издания съездил в Петербург, нашел коммуналку, в которой жила семья Путиных и пообщался с теми, кто его знал в те годы.

"В этих подворотнях он научился тому, как выживать, - цитирует газета "бывшего друга" Путина. - Это была жестокая и подлая школа - выживал сильнейший. Это дало ему силы поверить в то, что все возможно".





Все более сгущая краски, корреспондент Daily Mirror пишет о том, как Путину приходилось драться со шпаной. Да и сам он был такой же шпаной, замечает он. А в коммунальной квартире, помимо людей, было еще много крыс. И в обязанности Володи, продолжает газета, входило убийство этих крыс.





Однажды его укусила крыса. И это стало ему уроком на всю жизнь. Бывший друг Путина улыбнулся и сказал: " Я не раз слышал потом, как он говорил: никогда не загоняй крысу в угол".





Путин, судя по всему, никогда не возвращался в то место, где в настоящей бедности прошло его детство, пишет Daily Mirror.





Теперь он считается одним из богатейших и влиятельнейших людей в мире, продолжает газета. А в подростковом возрасте Володя Путин был членом дворовой банды, но после того как главаря банды посадили, будущий президент взялся за ум и стал заниматься спортом - сначала боксом, потом дзюдо. В 18 лет он был уже чемпионом города.





А в 40 лет после работы в резидентуре КГБ в Германии и после падения Берлинской стены Путин думал, что его карьера закончена, и даже собирался стать таксистом.





Но вскоре он подружился с высокопоставленными политиками и стал подниматься по служебной лестнице. "Используя свое крысиное хитроумие, через 10 лет этот человек стал президентом России", - подытоживает свой рассказ Daily Mirror.



