Меркель ответила на слова Эрдогана, приравнявшего политику ФРГ к нацизму

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста в Стамбуле немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля.

Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сравнил с "действиями нацистов в прошлом" нынешнюю политику Берлина, умаляют преступления нацизма, они не могут быть оправданы подготовкой референдума об изменениях в конституцию, заявила в понедельник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает сообщает РИА Новости





"Особенно серьезно, и мне лично от этого просто грустно, все это потому, что сравнения с нацизмом всегда приводят к одному, а именно к тому, что невероятные страдания людей от преступлений национал-социализма таким образом умаляются, и таким образом подобные высказывания дисквалифицируют себя сами", — сказала Меркель, выступая на конференции в Берлине. Отрывок из ее выступления показал телеканал N24.





Канцлер добавила, что данные высказывания "не могут быть оправданы" подготовкой к референдуму в Турции.





Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста в Стамбуле немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля. Он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма".





Канцлер Германии потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ. В минувшее воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом", чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.





Ранее власти города Гаггенау в федеральной земле Баден-Вюртемберг отменили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздага, который приехал в Германию, где проживает многочисленная турецкая диаспора, накануне референдума по пакету изменений в конституцию Турции. После того, как власти города отменили его выступление, министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.





В Турции 16 апреля пройдут выборы. В Германии проживают около 1,41 миллиона граждан Турции, которые имеют на этих выборах право голоса.





Ангелина Тимофеева.



