Объявленный в Малайзии персоной нон грата посол КНДР прибыл в Пекин

Кан Чхоль был выслан из Малайзии после того, как отказался извиниться за свои высказывания в связи с гибелью Ким Чен Нама.

Посол КНДР в Малайзии Кан Чхоль, объявленный ранее персоной нон грата, прибыл в Пекин. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo, передает Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo, передает ТАСС





Правительство Малайзии решило выслать дипломата после того, как тот отказался извиниться за свои высказывания в связи с гибелью Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.





Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. До этого он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб воздушной гавани с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся.



