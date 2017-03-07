Объявленный в Малайзии персоной нон грата посол КНДР прибыл в Пекин
7 марта 2017, 00:07
Кан Чхоль был выслан из Малайзии после того, как отказался извиниться за свои высказывания в связи с гибелью Ким Чен Нама.
Посол КНДР в Малайзии Кан Чхоль, объявленный ранее персоной нон грата, прибыл в Пекин. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo, передает ТАСС.
Правительство Малайзии решило выслать дипломата после того, как тот отказался извиниться за свои высказывания в связи с гибелью Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. До этого он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб воздушной гавани с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся.
Фото: kazportal.kz.
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