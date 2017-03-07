Слова Яценюка о России насмешили ведущего ВВС

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк в эфире программы HARDtalk на ВВС заявил, что в конфликте на юго-востоке страны Киев не согласен идти на компромиссы и намерен "отчаянно бороться", сообщает сообщает РИА Новости





Ведущий программы Стивен Сакур поинтересовался, готов ли Яценюк в таком случае смотреть в глаза отцам и матерям воюющих в Донбассе украинских солдат. Бывший премьер ушел от ответа, назвав военных "героями, которые защищают свою землю".





По словам Яценюка, украинская армия защищает и Европу, которая должна быть заинтересована во вступлении Украины в Североатлантический альянс. "Если мы приведем украинскую армию в соответствие со стандартами НАТО, это в ваших интересах, чтобы Украина вступила в НАТО. Мы защищаем ваши границы", — заявил он.





Ведущий ВВС, в свою очередь, отметил, что Яценюк принимает желаемое за действительное. В высшем руководстве НАТО перспективы Украины на вступление в альянс называют "фантазией", кроме того, по словам Сакура, против этого выступает Россия.





Яценюк в ответ заявил, что его "не волнует, чего хочет президент Путин". Эти слова заставили ведущего ВВС рассмеяться.





"Вас, может, и не волнует, чего хочет президент Путин, но дело в том, что, если взглянуть на конфликт со стороны, человек, у которого есть ясная стратегия, рычаги влияния и карты на руках – это Владимир Путин", — сказал Сакур.





Телеведущий отметил, что слабость Украины и ее проблемы связаны с охватившей элиту "эпидемией коррупции". "У вас было три года, чтобы с этим справиться, вы были премьер-министром <…> И все вы во власти с треском провалились, пытаясь решить проблему коррупции", — отметил Сакур.





Яценюк в ответ заявил, что на посту премьера ему удалось принести пользу стране, в том числе успешно бороться коррупцией. "Мы многого достигли", — сказал он. "Вы в это верите? Украинский народ – нет", — парировал ведущий, напомнив, что рейтинг партии Яценюка упал до 2%, а самого экс-премьера подозревают в тесных связях с олигархами. Яценюк объяснил это ведущейся против него "кампанией".





В апреле 2016 года Арсений Яценюк подал в отставку с поста премьер-министра Украины на волне политического кризиса. В должности главы кабмина он настаивал на отказе Украины от внеблокового статуса, поддерживал боевые действия в Донбассе и инициировал строительство "стены" на границе с Россией.



