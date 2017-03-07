Двухлетний ловец змей из Австралии прославился в интернете
7 марта 2017, 00:41
Супруги создали страницу в соцсети Instagram, где публикуют снимки и видеозаписи с сыном и различными пресмыкающимися.
Живущий в городе Голд-Кост (Австралия) двухлетний мальчик приобрел популярность в интернете после того, как его родители опубликовали снимки ребенка со змеями и другими рептилиями. Об этом пишет 7 News.
Тони и Брук Харрисоны (Tony and Brooke Harrison) профессиональные ловцы змей. Австралийцы, которые проводят большую часть своего времени за работой и регулярно контактируют с рептилиями, приобщили к своему занятию сына Дженсона. Мальчик спокойно реагирует на животных и может найти подход к самым разным змеям.
Супруги создали страницу в соцсети Instagram, где публикуют снимки и видеозаписи с сыном и различными пресмыкающимися. Дженсон позирует как с небольшими змеями, так и с крупными питонами. За обновлениями на их аккаунте следят почти две тысячи человек.
Источник: Lenta.ru.
Фото: 7 News Brisbane.
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