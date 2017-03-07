Двухлетний ловец змей из Австралии прославился в интернете

Супруги создали страницу в соцсети Instagram, где публикуют снимки и видеозаписи с сыном и различными пресмыкающимися.

Живущий в городе Голд-Кост (Австралия) двухлетний мальчик приобрел популярность в интернете после того, как его родители опубликовали снимки ребенка со змеями и другими рептилиями. Об этом пишет 7 News.





Тони и Брук Харрисоны (Tony and Brooke Harrison) профессиональные ловцы змей. Австралийцы, которые проводят большую часть своего времени за работой и регулярно контактируют с рептилиями, приобщили к своему занятию сына Дженсона. Мальчик спокойно реагирует на животных и может найти подход к самым разным змеям.





Супруги создали страницу в соцсети Instagram, где публикуют снимки и видеозаписи с сыном и различными пресмыкающимися. Дженсон позирует как с небольшими змеями, так и с крупными питонами. За обновлениями на их аккаунте следят почти две тысячи человек.







