Анджелину Джоли застали в компании с новым мужчиной

По словам очевидцев, актриса всё время проводит с бойфрендом и детьми, а с её лица не сходит счастливая улыбка.

Не прошло и полугода после подачи Анджелиной Джоли заявления на развод с Брэдом Питтом, как одна из самых красивых женщин проводит время с новым мужчиной, пишет пишет Life





Парочку застали за прогулкой и шопингом в Камбодже: по словам очевидцев, актриса всё время проводит с бойфрендом и детьми, а с её лица не сходит счастливая улыбка.







