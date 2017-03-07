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Анджелину Джоли застали в компании с новым мужчиной

7 марта 2017, 00:57

По словам очевидцев, актриса всё время проводит с бойфрендом и детьми, а с её лица не сходит счастливая улыбка.


Не прошло и полугода после подачи Анджелиной Джоли заявления на развод с Брэдом Питтом, как одна из самых красивых женщин проводит время с новым мужчиной, пишет Life.

Парочку застали за прогулкой и шопингом в Камбодже: по словам очевидцев, актриса всё время проводит с бойфрендом и детьми, а с её лица не сходит счастливая улыбка.



Фото: life.ru.

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