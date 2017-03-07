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В Британии одного из самых разыскиваемых преступников нашли за шкафом

7 марта 2017, 01:14

Правоохранителям пришлось провести обыски по четырем адресам, и только последний рейд увенчался успехом.


Полиция британского города Брадфорд арестовала одного из самых разыскиваемых преступников, обнаружив его за шкафом во время обыска. Об этом сообщается на официальной странице полицейского отделения в Facebook, передает РИА Новости.

Правоохранителям пришлось провести обыски по четырем адресам, и только последний рейд увенчался успехом.

"Мужчина был обнаружен по четвертому адресу, он прятался за шкафом. Он задержан и доставлен в центр временного содержания, откуда будет депортирован из Великобритании", — говорится в сообщении.

Полицейские отметили, что задержанный — "один из самых разыскиваемых мужчин в Великобритании". Его подозревают "в серьезных преступлениях" на сексуальной почве, совершенных в Словакии.

Фото: AP Photo/ Lefteris Pitarakis.

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