Сержант Нацгвардии спас мужчину во время приступа астмы в Усть-Каменогорске

Мужчина рассказал, что во время езды за рулем своего автомобиля он заметил, как вдруг отказало сцепление. Его охватила паника и начался приступ удушья.

Младший сержант Нацгвардии Рустем Абишев пришел на помощь мужчине-астматику в Усть-Каменогорске, сообщает сообщает Казинформ





«6 марта возле первой городской больницы Усть-Каменогорска военнослужащим регионального командования «Шыгыс» Национальной гвардии младшим сержантом Рустемом Абишевым был замечен припаркованный автомобиль. Водитель авто дышал с трудом и не мог говорить. Сержант не растерялся и нашел в карманах водителя ингалятор, оказал первую помощь, тем самым спас от удушья Владимира Пожидаева», - рассказал руководитель пресс-службы РгК «Шыгыс» Национальной гвардии РК Багдат Амангельды.





Владимир Петрович поблагодарил Рустема Абишева, который по его словам, реально спас ему жизнь.





Мужчина рассказал, что болеет астмой. Во время езды за рулем своего автомобиля он заметил, как вдруг отказало сцепление. И в эту же секунду у него началась паника и приступ удушья. Резко затормозив автомобиль, Владимир Петрович немедленно открыл дверь, что бы выйти на воздух, но не мог сдвинуться с места.





«Я издалека заметил и на миг остановился, чтобы понять, что происходит с этим человеком. Потрясающе, мимо него проходили десятки людей, которые даже не пытались просто подойти и спросить что с ним. Человек оказался в таком состоянии, что даже не смог достать свой ингалятор, который находился в кармане»,- рассказал Рустем Абишев.





Людмила Малько.



