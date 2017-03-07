Иракские военные отбили у ИГ здание управления полиции Мосула

В боях за контроль над муниципальными комплексами были убиты 135 террористов.

Силы быстрого реагирования федеральной полиции Ирака в понедельник вернули под контроль властей комплекс полицейского управления Мосула и судебный департамент, расположенные в центре города. Об этом сообщается в заявлении ведомства, передает Об этом сообщается в заявлении ведомства, передает РИА Новости





Оба комплекса расположены в центральных районах западной части города Мосул. Наступающие также заняли здания управления электроэнергетики, водоканала и коммунальной службы, захваченного террористами ИГ города.





Согласно данным полиции, в боях за контроль над муниципальными комплексами были убиты 135 террористов.





Иракские военные продолжают наступление в западной части Мосула. Операция по освобождению города от группировки ИГ продолжается с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США.



