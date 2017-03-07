Иракские военные отбили у ИГ здание управления полиции Мосула
7 марта 2017, 02:01
В боях за контроль над муниципальными комплексами были убиты 135 террористов.
Силы быстрого реагирования федеральной полиции Ирака в понедельник вернули под контроль властей комплекс полицейского управления Мосула и судебный департамент, расположенные в центре города. Об этом сообщается в заявлении ведомства, передает РИА Новости.
Оба комплекса расположены в центральных районах западной части города Мосул. Наступающие также заняли здания управления электроэнергетики, водоканала и коммунальной службы, захваченного террористами ИГ города.
Согласно данным полиции, в боях за контроль над муниципальными комплексами были убиты 135 террористов.
Иракские военные продолжают наступление в западной части Мосула. Операция по освобождению города от группировки ИГ продолжается с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США.
Фото: AFP 2017/ Aris Messinis.
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