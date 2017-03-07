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7 марта в Казахстане возможны осадки

7 марта 2017, 06:00

Местами по Республике ожидается туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.


На севере Республики с прохождением атмосферных фронтов днем ожидаются небольшие осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами по Республике ожидается туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.

В Алматинской, Магистауской областях ночью и утром местами ожидается туман, Алматинской области в районе Жаланашколя ветер 18-23 м/с. Северо-Казахстанской области местами ночью и утром-туман, днем ожидается гололед, местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Южно-Казахстанской области ночью местами туман, усиление ветра местами 15-20 м/с. В Атырауской области местами ожидается туман, гололед.

В Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, областях - местами туман.

В Алматы днем 4°, ясно.

В Астане днем -4°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Limon.KG

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