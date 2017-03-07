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Убийство врача в Костанае заказчик оценила в 20 тысяч долларов США

7 марта 2017, 06:42

Подозреваемая привлекла своего бывшего пациента, обещая ему заплатить денежное вознаграждение.


Суд № 2 г.Костаная удовлетворил ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении заведующей отделением Костанайской областной психиатрической больницы 1972 года рождения, подозреваемой в совершении преступления по статьям "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", пишет Qostanay.TV со ссылкой на пресс-службу Костанайского облсуда.

По материалам дела, в 2017 году между потерпевшей - председателем амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы Р.Сандыбаевой и подозреваемой произошел конфликт на почве профессиональной деятельности.

С целью реализации задуманного убийства, подозреваемая привлекла своего бывшего пациента, обещая ему заплатить денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч долларов США.

А тот в свою очередь привлек еще двоих приятелей, которые 20 февраля текущего года около 08.10 умышленно нанесли множественные ранения в жизненно важные органы потерпевшей, скончавшейся на месте.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, ранее сообщалось, что суд №2 Костаная санкционировал арест заведующей отделением областной психиатрической больницы Зауреш Изалдиной на два месяца. Женщину подозревают в организации убийства председателя амбулаторной судебно - психиатрической экспертизы Рашиды Сандыбаевой.

Фото: Qostanay.TV

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