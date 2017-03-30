 
Облачно
12°

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 89%

Влажность: 82%

Давление: 708 мм рт. ст.

Ветер: северо-западный, 1.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.80

30 марта 

Курс НБРК

314.79

-0.36

АЛМАТЫ

Покупка

314.00

Продажа

314.80

АСТАНА

Покупка

312.00

Продажа

315.00

Подробнее
340.00

30 марта 

Курс НБРК

337.96

-2.09

АЛМАТЫ

Покупка

338.00

Продажа

340.00

АСТАНА

Покупка

335.00

Продажа

339.00

Подробнее
Новости за сегодня

С 1 апреля 2017 года значение официальной ставки рефинансирования соответствует значению базовой ставки

По сообщению пресс-службы Национального банка Казахстана, 24 февраля 2017 года принято Постановление Правления Национального Банка РК о механизме конвергенции (т.е. выравнивании) официальной ставки рефинансирования и базовой ставки. Решение по конвергенции ставок было объявлено еще в ноябре 2016 года в рамках Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Казахстан на 2017 год.

С 1 апреля 2017 года значение официальной ставки рефинансирования будет приравнено к значению базовой ставки. В дальнейшем изменение базовой ставки будет приводить к автоматическому и синхронному изменению официальной ставки рефинансирования. Решение о конвергенции ставок принято в целях выравнивания стоимости денег в различных сегментах экономики. В настоящее время стоимость денег на денежном рынке определяется базовой ставкой (на данный момент - 11%). При этом текущий уровень официальной ставки рефинансирования в размере 5,5%, используемой в гражданско-правовых и административно-правовых отношениях при начислении пени, штрафов для возмещения ущерба, исчисления упущенной прибыли, не отражает реальную стоимость денег.

Следует отметить, что для устранения данного дисбаланса на рынке выбран наиболее оптимальный момент - разница между ставками является минимальной.

См. ответы Национального банка РК на часто задаваемые вопросы по этой теме.


30 марта 2017, 18:23
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код