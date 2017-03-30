С 1 апреля 2017 года значение официальной ставки рефинансирования соответствует значению базовой ставки

По сообщению пресс-службы Национального банка Казахстана, 24 февраля 2017 года принято Постановление Правления Национального Банка РК о механизме конвергенции (т.е. выравнивании) официальной ставки рефинансирования и базовой ставки. Решение по конвергенции ставок было объявлено еще в ноябре 2016 года в рамках Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Казахстан на 2017 год.

С 1 апреля 2017 года значение официальной ставки рефинансирования будет приравнено к значению базовой ставки. В дальнейшем изменение базовой ставки будет приводить к автоматическому и синхронному изменению официальной ставки рефинансирования. Решение о конвергенции ставок принято в целях выравнивания стоимости денег в различных сегментах экономики. В настоящее время стоимость денег на денежном рынке определяется базовой ставкой (на данный момент - 11%). При этом текущий уровень официальной ставки рефинансирования в размере 5,5%, используемой в гражданско-правовых и административно-правовых отношениях при начислении пени, штрафов для возмещения ущерба, исчисления упущенной прибыли, не отражает реальную стоимость денег.

Следует отметить, что для устранения данного дисбаланса на рынке выбран наиболее оптимальный момент - разница между ставками является минимальной.

См. ответы Национального банка РК на часто задаваемые вопросы по этой теме.