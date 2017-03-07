Лидер КНДР приветствовал успешный запуск четырех баллистических ракет

Участвовавшие в пусках артиллерийские части "Хвансон" стратегических войск КНА "отрабатывали тактику нанесения ударов по американским базам, расположенным на территории Японии".

"Одновременный запуск четырех ракет был столь точным, что в полете они напоминали группу самолетов, исполняющих фигуры высшего пилотажа", - цитирует ЦТАК северокорейского лидера.

Глава государства остался доволен результатами испытаний, отметив, что "партия и народ гордятся тем, что КНДР располагает стратегическими войсками, оснащенными мощными баллистическими ракетами".





В то же время Ким Чен Ы нприказал стратегическим войскам Корейской народной армии сохранять высокую бдительность.

"Стратегическим войскам необходимо сохранять высокую бдительность, учитывая сложившуюся серьезную ситуацию, способную в любое время вызвать военные действия", - приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.





Также отмечается, что агитационные автобусы с громкоговорителями выехали рано утром на улицы Пхеньяна, чтобы сообщить жителям столицы "о новом успехе Корейской народной армии (КНА) - проведенном в понедельник испытании четырех баллистических ракет".





Ким Чен Ын распорядился и дальше "уделять повышенное внимание созданию сверхточных интеллектуальных ракет, развивать такие вооружения в количественном и качественном отношении".



