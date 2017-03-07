Лидер КНДР приветствовал успешный запуск четырех баллистических ракет
7 марта 2017, 07:05
Северокорейское агентство ЦТАК также подчеркивает, что целью ракетного испытания была "отработка ударов по американским военным объектам на территории Японии".
Лидер КНДР Ким Чен Ын положительно оценил успешный одновременный запуск четырех баллистических ракет, который был осуществлен вооруженными силами республики, сообщает ТАСС.
Согласно данным ЦТАК, запусками руководил лично председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета, верховный главнокомандующий Ким Чен Ын.
"Одновременный запуск четырех ракет был столь точным, что в полете они напоминали группу самолетов, исполняющих фигуры высшего пилотажа", - цитирует ЦТАК северокорейского лидера.
Участвовавшие в пусках артиллерийские части "Хвансон" стратегических войск КНА "отрабатывали тактику нанесения ударов по американским базам, расположенным на территории Японии".
Глава государства остался доволен результатами испытаний, отметив, что "партия и народ гордятся тем, что КНДР располагает стратегическими войсками, оснащенными мощными баллистическими ракетами".
В то же время Ким Чен Ы нприказал стратегическим войскам Корейской народной армии сохранять высокую бдительность.
"Стратегическим войскам необходимо сохранять высокую бдительность, учитывая сложившуюся серьезную ситуацию, способную в любое время вызвать военные действия", - приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.
Также отмечается, что агитационные автобусы с громкоговорителями выехали рано утром на улицы Пхеньяна, чтобы сообщить жителям столицы "о новом успехе Корейской народной армии (КНА) - проведенном в понедельник испытании четырех баллистических ракет".
Ким Чен Ын распорядился и дальше "уделять повышенное внимание созданию сверхточных интеллектуальных ракет, развивать такие вооружения в количественном и качественном отношении".
Фото: AP Photo
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