Хоккеисты 2001 года рождения устроили массовую драку во время матча
7 марта 2017, 07:21
Матч был остановлен при счете 6:2 в пользу «Кристалла» и не был доигран.
Хоккеисты юношеских команд «Кристалл» и «Драгуны» устроили массовую драку во время матча Кубка Московской области среди игроков 2001 года рождения, сообщает Lenta.ru.
Видеозапись с камеры наблюдения на стадионе появилась на YouTube-канале Warspear Fantazerka.
Встреча состоялась в подмосковном городе Электросталь. Во время игры между хоккеистами возникла потасовка, участие в которой приняли запасные. Матч был остановлен при счете 6:2 в пользу «Кристалла» и не был доигран.
Фото: скриншот
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