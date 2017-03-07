Хоккеисты 2001 года рождения устроили массовую драку во время матча

Хоккеисты юношеских команд «Кристалл» и «Драгуны» устроили массовую драку во время матча Кубка Московской области среди игроков 2001 года рождения, сообщает Lenta.ru.





Видеозапись с камеры наблюдения на стадионе появилась на YouTube-канале Warspear Fantazerka.





Встреча состоялась в подмосковном городе Электросталь. Во время игры между хоккеистами возникла потасовка, участие в которой приняли запасные. Матч был остановлен при счете 6:2 в пользу «Кристалла» и не был доигран.