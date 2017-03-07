Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Глава МИД Венесуэлы назвала Бразилию мировым позором

7 марта 2017, 08:12

По словам министра, все политики Бразилии коррумпированы, и их разоблачения будут продолжаться.


Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес в понедельник назвала Бразилию страной, являющейся мировым позором, сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы должны сказать это, Бразилия, к огромному сожалению, является мировым позором. Каждый день ее политики вовлекаются в скандал с того момента, как они осуществили этот государственный переворот против Дилмы Роуссефф", – приводит портал Nacional заявление Родригес в ходе антиимпериалистического саммита имени Уго Чавеса в Каракасе.

По словам министра, все политики Бразилии коррумпированы, и их разоблачения будут продолжаться. "Если и не их президент, то это какой-нибудь из их министров или конгрессменов (вовлечены в коррупцию), это просто концерт коррупции, но их это не волнует, потому что правые империалистические силы стелют им красную ковровую дорожку", — сказала Родригес.

В Бразилии в настоящий момент продолжается политический и экономический кризис, связанный с одной стороны с резким падением цен на нефть, а с другой — со скандалом вокруг импичмента бывшего президента. В мае глава Бразилии Роуссефф была отстранена от должности на 180 дней решением сената, вице-президент Мишел Темер стал временно исполняющим обязанности главы государства и сформировал новый кабинет. В августе сенат положительно проголосовал по вопросу об окончательном импичменте Роуссефф.

Чуть ранее в ходе того же форума Родригес вызвала еще один скандал, назвав президента Перу Педро Кучински трусом и псом. В ходе своего визита в США сам Кучински, выступая в Принстонском университете, сравнил Латинскую Америку с "симпатичной собакой, не создающей проблем" для США. "Господин Кучински, вы — трус и единственный милый пес, который служит североамериканскому империализму", — приводит канал VTV заявление Родригес.

Слова Родригес вызвали бурную реакцию в Лиме. МИД Перу распространил заявление, согласно которому принято решение срочно отозвать для консультаций посла в Каракасе Марио Лопеса, и выразил протест и полное неприятие подобных высказываний в адрес президента своей страны.

Фото: РИА Новости

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...