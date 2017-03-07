Глава МИД Венесуэлы назвала Бразилию мировым позором
7 марта 2017, 08:12
По словам министра, все политики Бразилии коррумпированы, и их разоблачения будут продолжаться.
Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес в понедельник назвала Бразилию страной, являющейся мировым позором, сообщает РИА Новости.
"Сегодня мы должны сказать это, Бразилия, к огромному сожалению, является мировым позором. Каждый день ее политики вовлекаются в скандал с того момента, как они осуществили этот государственный переворот против Дилмы Роуссефф", – приводит портал Nacional заявление Родригес в ходе антиимпериалистического саммита имени Уго Чавеса в Каракасе.
По словам министра, все политики Бразилии коррумпированы, и их разоблачения будут продолжаться. "Если и не их президент, то это какой-нибудь из их министров или конгрессменов (вовлечены в коррупцию), это просто концерт коррупции, но их это не волнует, потому что правые империалистические силы стелют им красную ковровую дорожку", — сказала Родригес.
В Бразилии в настоящий момент продолжается политический и экономический кризис, связанный с одной стороны с резким падением цен на нефть, а с другой — со скандалом вокруг импичмента бывшего президента. В мае глава Бразилии Роуссефф была отстранена от должности на 180 дней решением сената, вице-президент Мишел Темер стал временно исполняющим обязанности главы государства и сформировал новый кабинет. В августе сенат положительно проголосовал по вопросу об окончательном импичменте Роуссефф.
Чуть ранее в ходе того же форума Родригес вызвала еще один скандал, назвав президента Перу Педро Кучински трусом и псом. В ходе своего визита в США сам Кучински, выступая в Принстонском университете, сравнил Латинскую Америку с "симпатичной собакой, не создающей проблем" для США. "Господин Кучински, вы — трус и единственный милый пес, который служит североамериканскому империализму", — приводит канал VTV заявление Родригес.
Слова Родригес вызвали бурную реакцию в Лиме. МИД Перу распространил заявление, согласно которому принято решение срочно отозвать для консультаций посла в Каракасе Марио Лопеса, и выразил протест и полное неприятие подобных высказываний в адрес президента своей страны.
Фото: РИА Новости
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