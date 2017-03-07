Глава МИД Венесуэлы назвала Бразилию мировым позором

"Сегодня мы должны сказать это, Бразилия, к огромному сожалению, является мировым позором. Каждый день ее политики вовлекаются в скандал с того момента, как они осуществили этот государственный переворот против Дилмы Роуссефф", – приводит портал Nacional заявление Родригес в ходе антиимпериалистического саммита имени Уго Чавеса в Каракасе.





По словам министра, все политики Бразилии коррумпированы, и их разоблачения будут продолжаться. "Если и не их президент, то это какой-нибудь из их министров или конгрессменов (вовлечены в коррупцию), это просто концерт коррупции, но их это не волнует, потому что правые империалистические силы стелют им красную ковровую дорожку", — сказала Родригес.





В Бразилии в настоящий момент продолжается политический и экономический кризис, связанный с одной стороны с резким падением цен на нефть, а с другой — со скандалом вокруг импичмента бывшего президента. В мае глава Бразилии Роуссефф была отстранена от должности на 180 дней решением сената, вице-президент Мишел Темер стал временно исполняющим обязанности главы государства и сформировал новый кабинет. В августе сенат положительно проголосовал по вопросу об окончательном импичменте Роуссефф.