Утвержден перечень товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение госзакупок осуществляется единым организатором

Как установлено подпунктом 1) пункта 1 статьи 8 Закона РК от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», в целях проведения единых государственных закупок Правительство РК для заказчиков определяет единого организатора государственных закупок.

Организация и проведение государственных закупок выполняются единым организатором по перечню бюджетных программ и (или) товарам, работам, услугам, определяемым уполномоченным органом.

В соответствии с вышеуказанными нормами законодательства, приказом и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 130 был утвержден перечень товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования (6 марта 2017 г.), за исключением пункта 2.2. Перечня, который вводится в действие с 1 января 2018 года.

При этом приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 669 признается утратившим силу.

В Перечень вошли следующие товары:

автомобильные транспортные средства, механические транспортные средства;

вертолеты;

сервера, средства телекоммуникаций, и их составные части;

рабочие станции, персональные компьютеры, моноблоки, мониторы, экран, процессоры, ноутбуки, многофункциональные устройства, принтеры, сканеры;

лицензионное программное обеспечение (программные продукты), аппаратно-программный комплекс;

мебель;

медицинская техника и изделия медицинского назначения, за исключением отдельных товаров.

Кроме того, Перечнем предусмотрено пять видов работ и пять видов услуг.