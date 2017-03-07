Франция откажется от электронного голосования из-за хакеров
7 марта 2017, 08:42
На такие меры власти республики пошли после рекомендаций экспертов из Национального агентства по безопасности информационных систем.
Правительство Франции отказалось от проведения электронного голосования на предстоящих парламентских выборах в июне 2017 года. Власти республики пошли на этот шаг из-за высокого уровня киберугрозы, о которой предупредили спецслужбы, сообщает РБК.
Французские власти приняли решение отказаться от проведения электронного голосования на предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти в июне 2017 года. Власти республики пошли на этот шаг из-за высокого уровня киберугрозы. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте внешнеполитического ведомства Франции.
Как пояснил государственный секретарь по внешней торговле, развитию туризма и делам проживающих за рубежом французов Маттиас Фекл, на такие меры власти республики пошли после рекомендаций экспертов из Национального агентства по безопасности информационных систем, которые предупредили о «крайне высоком риске кибератак, которые могут помешать проведению выборов».
Как пояснил государственный секретарь по внешней торговле, развитию туризма и делам проживающих за рубежом французов Маттиас Фекл, на такие меры власти республики пошли после рекомендаций экспертов из Национального агентства по безопасности информационных систем, которые предупредили о «крайне высоком риске кибератак, которые могут помешать проведению выборов».
Ответственность за организацию голосования, которое будет учитывать право и голос каждого избирателя, возьмет на себя Министерство иностранных дел и международного развития Франции.
Система электронного голосования была создана во Франции для того, чтобы обеспечить реализацию избирательных прав проживающих за рубежом своих граждан. Впервые ее протестировали в ходе парламентских выборов в 2012 году в одном из избирательных округов за пределами республики.
Первый тур выборов в законодательные органы Франции намечен на июнь 2017 года. До этого, в конце апреля, пройдет голосование на президентских выборах. В настоящее время избирательную кампанию проводят четыре основных кандидата: лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая, согласно результатам последних опросов, является самым популярным политиком во Франции, кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон, кандидат от партии «Вперед!» Эммануэль Макрон, а также кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон.
Фото: МИА Казинформ
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