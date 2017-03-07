Франция откажется от электронного голосования из-за хакеров

На такие меры власти республики пошли после рекомендаций экспертов из Национального агентства по безопасности информационных систем.

Правительство Франции отказалось от проведения электронного голосования на предстоящих парламентских выборах в июне 2017 года. Власти республики пошли на этот шаг из-за высокого уровня киберугрозы, о которой предупредили спецслужбы, сообщает РБК





Французские власти приняли решение отказаться от проведения электронного голосования на предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти в июне 2017 года. Власти республики пошли на этот шаг из-за высокого уровня киберугрозы. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте внешнеполитического ведомства Франции.





Как пояснил государственный секретарь по внешней торговле, развитию туризма и делам проживающих за рубежом французов Маттиас Фекл, на такие меры власти республики пошли после рекомендаций экспертов из Национального агентства по безопасности информационных систем, которые предупредили о «крайне высоком риске кибератак, которые могут помешать проведению выборов».



