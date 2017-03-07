Скончался первый в России исполнитель роли Иисуса в рок-опере
7 марта 2017, 08:55
Почти год не выходил из дома, состояние у него было тяжелое.
Актер Олег Казанчеев скончался на 61-м году жизни, он первым в России исполнил роль Иисуса в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда», сообщает РБК.
Об этом в своем Facebook сообщает Театр Моссовета.
По данным «РИА Новости», впервые в России роль Иисуса в рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера Казанчеев исполнил на сцене Театра имени Моссовета в 1990 году. Актер также играл в Театре на Таганке и театре «МОСТ».
Дочь актера рассказала ТАСС, что он «давно болел». «Почти год не выходил из дома, состояние у него было тяжелое», — сказала она.
Фото: Runews24
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