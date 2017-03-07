Скончался первый в России исполнитель роли Иисуса в рок-опере

Почти год не выходил из дома, состояние у него было тяжелое.

Актер Олег Казанчеев скончался на 61-м году жизни, он первым в России исполнил роль Иисуса в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда», сообщает РБК





Об этом в своем Facebook сообщает Театр Моссовета.





По данным «РИА Новости», впервые в России роль Иисуса в рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера Казанчеев исполнил на сцене Театра имени Моссовета в 1990 году. Актер также играл в Театре на Таганке и театре «МОСТ».





Дочь актера рассказала ТАСС, что он «давно болел». «Почти год не выходил из дома, состояние у него было тяжелое», — сказала она.



