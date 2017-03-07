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США, Япония и Южная Корея намерены ответить КНДР из-за пусков ракет

7 марта 2017, 09:10

КНДР провела 6 марта пуски четырех ракет, предположительно, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.


Президент США Дональд Трамп обсудил в понедельник с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и исполняющим обязанности президента Южной Кореи премьер-министром Хван Гё Аном ситуацию вокруг КНДР, которая ранее провела очередные ракетные испытания, сообщает пресс-служба Белого дома. передает РИА Новости.

"Президент Трамп договорился с премьер-министром Абэ и исполняющим обязанности президента Хваном продолжать тесное двустороннее и трехстороннее сотрудничество, чтобы продемонстрировать Северной Корее, что есть очень печальные последствия из-за ее провокационных и опасных действий", — отмечают в Белом доме.

Стороны также пришли к единому мнению, что действия КНДР являются явным нарушением резолюций СБ ООН, а Трамп подтвердил "нерушимые обязательства" США по поддержке Японии и Южной Кореи.

Как сообщалось ранее, КНДР провела 6 марта пуски четырех ракет, предположительно, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. Во вторник Пхеньян объявил об успешных ракетных учениях по нанесению ядерного удара по американским военным базам в Японии.

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