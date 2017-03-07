США, Япония и Южная Корея намерены ответить КНДР из-за пусков ракет

"Президент Трамп договорился с премьер-министром Абэ и исполняющим обязанности президента Хваном продолжать тесное двустороннее и трехстороннее сотрудничество, чтобы продемонстрировать Северной Корее, что есть очень печальные последствия из-за ее провокационных и опасных действий", — отмечают в Белом доме.





Стороны также пришли к единому мнению, что действия КНДР являются явным нарушением резолюций СБ ООН, а Трамп подтвердил "нерушимые обязательства" США по поддержке Японии и Южной Кореи.





Как сообщалось ранее, КНДР провела 6 марта пуски четырех ракет, предположительно, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. Во вторник Пхеньян объявил об успешных ракетных учениях по нанесению ядерного удара по американским военным базам в Японии.