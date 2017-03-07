Спасатели Семея ведут поиски утонувшего мальчика

Спасатели Семея уже на протяжении суток ведут поиски утонувшего 10-летнего мальчика, пишет 24.kz





Трагедия произошла накануне вечером в районе посёлка Восточный. Известно, что двое детей играли на водоеме и один из них провалился под лед. На месте продолжают работать водолазы. Спасатели предупреждают всех родителей - с приходом весны необходимо быть бдительными и следить за безопасностью детей на водоемах.





Дмитрий Аскаров, офицер отдела гражданской обороны УЧС г.Семей:





- Хотелось бы обратить особое внимание в связи с повышением температуры воздуха. Наступление весны лед, становится тоньше и во избежание подобных случаев обратиться к родителям, чтобы не оставляли своих детей без присмотра.