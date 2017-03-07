Казахстанские авиакомпании получили возможность летать в Улан-Батор и Токио

Кроме того, казахстанские перевозчики получили право выполнения ежедневных рейсов по маршрутам Астана-Байконур и Алматы-Байконур.

Казахстанским авиакомпаниям предоставлено право выполнения полетов с использованием Транссибирских маршрутов, сообщили inform.kz в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию РК.





«На основе сложившегося двустороннего партнерского сотрудничества, Казахстан и Россия установили договоренность по вопросу пролета над территорией воздушного пространства Российской Федерации. По итогам ряда переговоров, казахстанским авиакомпаниям предоставлено право выполнения полетов с использованием системы Транссибирских маршрутов, которое позволяет беспрепятственно открыть новые направления в Улан-Батор и Токио. Данный вопрос обсуждался на протяжении долгого времени», - говорится в сообщении ведомства.





Кроме того, казахстанские перевозчики получили право выполнения ежедневных рейсов по маршрутам Астана-Байконур и Алматы-Байконур. Стороны закрепили договоренность путем обмена письмами, отметили в пресс-службе министерства.



