Назначен новый директор Белого дома по коммуникациям
7 марта 2017, 09:25
Ранее Дубке занимался медийным обеспечением выборных кампаний ряда политиков-республиканцев.
Помощником президента США и директором его администрации по коммуникациям назначен Майкл Дубке. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома, пишет Lenta.ru.
Ранее Дубке был партнером-учредителем компании Black Rock Group. Он занимался медийным обеспечением выборных кампаний ряда политиков-республиканцев.
В начале февраля сообщалось, что президент Дональд Трамп разочарован тем, как отработал первые две недели его пресс-секретарь Шон Спайсер. Первоначально он занимал две должности - представителя Белого дома и директора по коммуникациям.
В связи с этим было принято решение найти Спайсеру напарника, который в новой администрации займется связями с общественностью.
Решение о назначении Спайсера на должность официального представителя Белого дома было принято в декабре. Во время президентской кампании Трампа он был представителем Национального комитета Республиканской партии.
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