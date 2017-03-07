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Назначен новый директор Белого дома по коммуникациям

7 марта 2017, 09:25

Ранее Дубке занимался медийным обеспечением выборных кампаний ряда политиков-республиканцев.


Помощником президента США и директором его администрации по коммуникациям назначен Майкл Дубке. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома, пишет Lenta.ru.

Ранее Дубке был партнером-учредителем компании Black Rock Group. Он занимался медийным обеспечением выборных кампаний ряда политиков-республиканцев.

В начале февраля сообщалось, что президент Дональд Трамп разочарован тем, как отработал первые две недели его пресс-секретарь Шон Спайсер. Первоначально он занимал две должности - представителя Белого дома и директора по коммуникациям.

В связи с этим было принято решение найти Спайсеру напарника, который в новой администрации займется связями с общественностью.

Решение о назначении Спайсера на должность официального представителя Белого дома было принято в декабре. Во время президентской кампании Трампа он был представителем Национального комитета Республиканской партии.

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