Где лучше всего купить подарки и продукты к 8 марта
7 марта 2017, 09:39
Несомненно, в этой ситуации нас спасают крупные торговые центры, в которых можно за один поход приобрести все, что нужно.
Уже завтра казахстанские мужчины будут поздравлять прекрасную половину человечества с Международным женским днем. Празднику уже более ста лет, но каждый год перед мужчинами встает один и тот же вопрос - что подарить любимой, маме или сестре?
И самое главное - в какой магазин отправиться с внушительным списком подарков и продуктов к праздничному столу?
Несомненно, в этой ситуации нас спасают крупные торговые центры, в которых можно за один поход приобрести все, что нужно. К примеру, это можно сделать в сети торговых центров МЕТРО. Пожалуй, это самое подходящее место, чтобы закупиться к празднику.
В МЕТРО есть всё необходимое, чтобы накрыть праздничный стол, ведь здесь предлагают своим покупателям широчайший ассортимент товаров различных групп.
Здесь вы обязательно найдете походящие товары не только для себя, своих родных и близких, но и для коллег, а также бизнес-партнеров. Все продукты проверяются экспертами, и только после этого поступают в продажу.
В МЕТРО можно купить подарки любимым женщинам по приятным ценам. Самые свежие и красивые цветы для милых дам привезли прямо из Голландии.
В наличии во всех ТЦ МЕТРО в Астане, Алматы, Караганде, Шымкенте, Павлодаре и Усть-Каменогорске есть тюльпаны 40 см по 135 тенге, розы 30 см по 165 тенге и орхидеи всего по 3 799 тенге.
К бизнес-клиентам у ТЦ МЕТРО особое отношение, основанное на дружбе и доверии. Если вы представляете отель, ресторан или магазин у дома, то с каждым заказом товаров в подарок в честь праздника вы получите букет тюльпанов.
METRO Cash & Carry управляет более 750 центрами оптовой торговли в 25 странах. Численность персонала компании превышает 100 000 человек, а ее продажи за финансовый год 2015/16 составили около 29 млрд. евро.
В честь праздника для посетителей МЕТРО действуют скидки, также были подготовлены специальные промо-акции. Каталоги и подробности по всем действующим акциям вы можете посмотреть на сайте: www.metro.com.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847585-a61ab44e6f7c09c704ede00f3e005da4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...