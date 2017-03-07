Где лучше всего купить подарки и продукты к 8 марта

Несомненно, в этой ситуации нас спасают крупные торговые центры, в которых можно за один поход приобрести все, что нужно.

Уже завтра казахстанские мужчины будут поздравлять прекрасную половину человечества с Международным женским днем. Празднику уже более ста лет, но каждый год перед мужчинами встает один и тот же вопрос - что подарить любимой, маме или сестре?





И самое главное - в какой магазин отправиться с внушительным списком подарков и продуктов к праздничному столу?





Несомненно, в этой ситуации нас спасают крупные торговые центры, в которых можно за один поход приобрести все, что нужно. К примеру, это можно сделать в сети торговых центров МЕТРО. Пожалуй, это самое подходящее место, чтобы закупиться к празднику.









В МЕТРО есть всё необходимое, чтобы накрыть праздничный стол, ведь здесь предлагают своим покупателям широчайший ассортимент товаров различных групп.

Здесь вы обязательно найдете походящие товары не только для себя, своих родных и близких, но и для коллег, а также бизнес-партнеров. Все продукты проверяются экспертами, и только после этого поступают в продажу.





В МЕТРО можно купить подарки любимым женщинам по приятным ценам. Самые свежие и красивые цветы для милых дам привезли прямо из Голландии.





В наличии во всех ТЦ МЕТРО в Астане, Алматы, Караганде, Шымкенте, Павлодаре и Усть-Каменогорске есть тюльпаны 40 см по 135 тенге, розы 30 см по 165 тенге и орхидеи всего по 3 799 тенге.





К бизнес-клиентам у ТЦ МЕТРО особое отношение, основанное на дружбе и доверии. Если вы представляете отель, ресторан или магазин у дома, то с каждым заказом товаров в подарок в честь праздника вы получите букет тюльпанов.









METRO Cash & Carry управляет более 750 центрами оптовой торговли в 25 странах. Численность персонала компании превышает 100 000 человек, а ее продажи за финансовый год 2015/16 составили около 29 млрд. евро.



