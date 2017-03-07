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СМИ: в Турции по делу об убийстве посла РФ арестовали россиянку

7 марта 2017, 09:40

Ее также подозревают в причастности к организации проституции.


В Турции по делу об убийстве посла Андрея Карлова арестована россиянка, сообщает издание Hurriyet. По его данным, 33-летняя женщина по имени Екатерина в ноябре прошлого года связывалась с убийцей посла Мевлютом Алтынташем, общалась с ним через мессенджер WhatsApp, а также звонила в российский культурный центр в Анкаре.

Сейчас Екатерина находится под стражей. Ее также подозревают в причастности к организации проституции, пишет Hurriyet.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. Нападение совершил бывший полицейский Мевлют Алтынташ, уволенный летом минувшего года в рамках расследования попытки вооруженного переворота в Турции. Он выкрикивал религиозные лозунги и обвинения в адрес России за ее действия в Сирии.

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