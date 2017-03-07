Как Астана будет праздновать 8 марта

В честь Международного женского дня культурные учреждения Астаны проведут ряд праздничных мероприятий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление культуры, архивов и документации города Астаны.





Столичные театры и концертный зал «Астана» приглашают жителей и гостей столицы на спектакли и концерты, посвященные 8 Марта.





Подарком городу станет большой отчетный концерт группы «Жігіттер» «Жаныңда мәңгі қалғым келеді», который пройдет 8 марта в концертном зале «Астана» (бывш. «Конгресс-холл») в 16:00 и в 19:00 часов. 9 марта в 18:30 часов здесь состоится вечер сатиры и юмора «Алдараспан».





В Большом зале театра «Астана Опера» в Международный женский день пройдет праздничный концерт «И нет тебя прекрасней…». В концерте участвуют Симфонический оркестр и хор «Астана Опера» под руководством Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова.





В Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театр им. К.Куанышбаева 7 марта в 16:00 часов состоится спектакль-комедия С. Балгабаева «Ең жақсы еркек», 8 марта в 18:30 зрители смогут увидеть постановку комедии «Тіл табысқандар» М. Байжиева.





В рамках праздника в музеях, библиотеках и во дворце Независимости будут проходить тематические выставки. Выставка «Гүлдің нәрі» во Дворце Независимости продлится до 2 апреля. В музее «Алжир» с 6 по 13 марта пройдет экспозиция детских рисунков, посвященная 8 Марта.





Кроме того, столица меняет праздничное оформление. Зимнее украшение Астаны сменяют декорации, символизирующие весеннее пробуждение. При оформлении столицы к 8 Марта и празднику Наурыз используются национальные мотивы, возвращающие к истокам, а также цветочные инсталляции, призванные подарить горожанам и гостям города ощущение весенней свежести и обновления. Основная концепция украшения – это создание образа цветущего города, оживающего и распускающегося как нежный бутон подснежника после долгой и холодной зимы, для этого используется множество объемных композиций из весенних цветов.















