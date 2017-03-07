СМИ: юристы оценили шансы Украины выиграть суд против России в Гааге

У Москвы, уверен председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, хорошие шансы добиться победы в деле, однако, подчеркнул парламентарий, "разбор полетов" может занять несколько лет.





Важно понимать, отметил сенатор, что иск носит не международно-правовой, а псевдополитический характер.





Член совета по международно-правовым вопросам при МИД России, доктор юридических наук Владимир Котляр полагает, что разбирательство, инициированное Киевом, чревато для Украины имиджевыми потерями, поскольку дело докажет "неправомерность" предъявляемых обвинений.





"У России есть хорошая возможность опровергнуть все эти спекуляции, которыми Киев занимается уже несколько лет", - заявил Котляр.





Камиль Бекяшев – член Постоянной палаты международного правосудия ООН, член Постоянной палаты третейского суда в Гааге – считает, что иск Киева противоречит международному праву, дело сфабриковано.