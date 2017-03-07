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Аблязов и его сообщники преданы суду

7 марта 2017, 09:59

Сам Аблязов М. находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки.


3 марта прокуратурой города Алматы по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджмента БТА Банка принято решение об утверждении обвинительных актов, сообщает Zakon.kz.

Обвинительные акты утверждены в отношении Аблязова М. (Председатель Совета директоров), Жаримбетова Ж. (Первый заместитель Председателя Правления - Председатель Кредитного комитета), Садыкова К. (Директор по кредитованию) и Мамеш С. (Председатель Правления).

В соответствие с требованиями статьи 304 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) обвинительные акты вручены под расписку всем участникам уголовного процесса, в том числе защитнику обвиняемого Аблязова М.

Сам Аблязов М. находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки, в связи с чем, прокуратура публикует настоящее сообщение о направлении уголовного дела в отношении него в суд.

Напомним, 02 и 14 февраля 2017 года Национальное Бюро в соответствии с требованиями УПК посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных СМИ уведомило Аблязова М. о необходимости явки на допрос для объявления постановления о квалификации его деяний.

Однако, в назначенное время Аблязов М. не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.

Действующее законодательство предусматривает возможность рассмотрения дела в суде в отсутствие подсудимого, в случае, когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд (статья 335 УПК).

Фото: 365info.kz

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