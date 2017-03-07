В Мосуле силовики взяли под контроль главное правительственное здание

Подполковник Абдель Амир Аль-Мохаммадави сообщил, что силы Ирака отбили у террористической группировки "Исламское государство"* главное правительственное здание и окружающий его комплекс правительственных зданий.





Ранее силы быстрого реагирования федеральной полиции Ирака вернули под контроль властей комплекс полицейского управления Мосула и судебный департамент, расположенные в центре города.





Иракские военные продолжают наступление в западной части Мосула. Операция по освобождению города от группировки ИГ продолжается с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США.