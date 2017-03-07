В Мосуле силовики взяли под контроль главное правительственное здание
7 марта 2017, 10:16
Иракские военные продолжают наступление в западной части Мосула.
Службы безопасности Ирака взяли под контроль главное правительственное здание в Мосуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя элитного подразделения МВД Ирака.
Подполковник Абдель Амир Аль-Мохаммадави сообщил, что силы Ирака отбили у террористической группировки "Исламское государство"* главное правительственное здание и окружающий его комплекс правительственных зданий.
Ранее силы быстрого реагирования федеральной полиции Ирака вернули под контроль властей комплекс полицейского управления Мосула и судебный департамент, расположенные в центре города.
Иракские военные продолжают наступление в западной части Мосула. Операция по освобождению города от группировки ИГ продолжается с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США.
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