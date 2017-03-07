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С космодрома Куру успешно стартовала ракета-носитель Vega

7 марта 2017, 10:33

С начала года это третий запуск с космодрома Куру.


Ракета-носитель Vega успешно стартовала с экваториального космодрома Куру во Французской Гвиане. Запуск транслировался на сайте французской компании Arianespace.

На борту ракеты-носителя находится спутник Sentinel-2B проекта глобального мониторинга окружающей среды и безопасности "Коперник" (Copernicus). Sentinel-2B — четвертый спутник в проекте "Коперник". Первый — Sentinel-1A — был выведен на орбиту в апреле 2014 года ракетой-носителем "Союз". Спутники работают в паре, находясь на противоположных точках орбиты для обеспечения максимального покрытия.

С начала года это третий запуск с космодрома Куру и первый — с применением ракеты Vega. До сегодняшнего дня этот носитель применялся восемь раз, в первые — в 2012 году.

Программы Sentinel Европейского космического агентства (ЕКА) охватывают пять семейств спутников: Sentinel-1 предназначен для получения комплексных радиолокационных данных со спутников ERS и Envisat. Sentinel-2 и Sentinel-3 обеспечивают мониторинг суши и океана, Sentinel-4 и Sentinel-5 созданы для метеорологических и климатических исследований, основанных на изучении состава атмосферы.

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