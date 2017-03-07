Снижение инфляции должно происходить постепенно – Нацбанк РК

Низкая инфляция является основополагающим условием для поступательного развития экономики любой страны. Именно поэтому Национальный Банк намерен последовательно проводить политику, направленную на снижение инфляции до уровня ниже 4% к 2020 году. Об этом в интервью газете «Казахстанская Правда» в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет» заявил директор департамента исследований и статистики Национального Банка Казахстана Виталий Тутушкин, передает Zakon.kz





Он отметил, что «по итогам января 2017 года инфляция в Республике Казахстан составила 7,9% в годовом выражении, войдя в пределы целевого коридора, как прогнозировалось ранее Национальным Банком». В январе в структуре инфляции, по его словам, продолжилось снижение годовых темпов роста цен на продовольственные товары до 9%, непродовольственные товары – до 9,2%, платные услуги – до 5,3%.





«К числу основных факторов, которые будут определять динамику инфляции в текущем году, относятся восстановление и рост внутреннего потребления, бюджетная политика государства, динамика доходов и потребительская активность, а также инфляционные ожидания населения, – уточнил В. Тутушкин. – По оценкам Национального Банка, при отсутствии значительных внешних и внутренних шоков и сохранении текущих условий на товарных и валютных рынках уровень годовой инфляции будет устойчиво находиться внутри целевого коридора 6-8% на протяжении всего 2017 года. На конец текущего года наши ожидания по инфляции складываются на уровне 6,5-7,0% при сценарии мировой цены на нефть в 50 долларов за баррель и 7,5-8,0% при сценарии мировой цены на нефть в 40 долларов за баррель».





По словам представителя НБРК, «существенным риском для выхода инфляции из целевого коридора является резкое снижение цен на нефть, однако значительное изменение ситуации в связи с решением о сокращении объемов добычи нефти странами, как входящими в ОПЕК, так и не являющимися его членами, не ожидается». В целом, международные организации также прогнозируют, что цена на нефть в 2017 году будет не ниже уровня предыдущего года, добавил В. Тутушкин.





«На самом деле, снижение и, что не менее важно, стабилизация инфляции в условиях Казахстана является достаточно непростой задачей. При этом необходимо понимать, что принятие жестких мер по резкому ограничению инфляции в короткие сроки будет оказывать негативное влияние на экономику, приводя к негативным долгосрочным последствиям. Поэтому снижение инфляции должно происходить постепенно, ее замедление до 3-4% в год может быть обеспечено только совместными и скоординированными усилиями Национального Банка, Правительства и местных исполнительных органов», – подытожил В. Тутушкин.