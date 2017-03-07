Б.Сагинтаев встретился с Премьер-Министром Кыргызской Республики

Сегодня Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Бишкек встретился с Премьер-Министром Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В ходе встречи обсуждены вопросы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества в водно-энергетической и транспортно-логистической сферах.

Напомним, 7 марта в Бишкеке Бакытжан Сагинтаев примет участие в очередном заседании Евразийского Межправительственного совета. Предыдущее заседание ЕМПС состоялось 16 ноября 2016 года в Москве.