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Новости за сегодня

МОН РК: КТЛ не передадут под управление Минобразования Турции

 

МОН РК официально заявляет о том, что «Білім-инновация лицейлері» - полностью казахстанские учебные заведения и будут продолжать работу в прежнем режиме, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики Невзат Уянык 2 марта заявил о том, что КТЛ (казахско-турецкие лицеи) будут переданы под управление Министерства образования Турции. МОН РК официально опровергает саму возможность подобной меры. КТЛ были преобразованы в «Білім-инновация лицейлері» (Образовательно-инновационные лицеи) и работают по стандартам казахстанского образования.

МОН РК и МИД РК выступят с совместным заявлением по этому поводу. Пока же Министерство образования и науки РК просит граждан не проявлять беспокойство по поводу данного заявления. «Білім-инновация лицейлері» (Образовательно-инновационные лицеи) работают и будут работать без изменений.

«Білім-инновация лицейлері» заслужили высокий авторитет и уважение среди казахстанцев. По решению государства в 2016 году все КТЛ были преобразованы в «Білім-инновация лицейлері».

 

7 марта 2017, 10:45
Источник, интернет-ресурс: Министерства образования и науки РК

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