Биржевой курс тенге незначительно укрепился
7 марта 2017, 11:08
Объем торгов составил 33 млн 500 тыс. долларов.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 7 марта 2017 года составил 315,47 тенге. По сравнению с утренней сессией 6 марта (316,52/$1) нацвалюта укрепилась на 1,05 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 315,01 тенге за доллар США, максимальный - 315,6 тенге. Объем торгов составил 33 млн 500 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 110.
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