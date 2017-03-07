Гонконгская таможня конфисковала более тонны сушеных акульих плавников
7 марта 2017, 11:18
Плавники принадлежат длиннокрылым и молотоголовым акулам, находящимся под угрозой исчезновения.
Таможня административного района КНР Гонконг конфисковала почти 1280 килограммов сушеных акульих плавников, передает агентство Синьхуа.
Сообщается, что плавники находились в четырех контейнерах, прибывших в Гонконг из Кении, Перу, Индии и Египта. Плавники принадлежат длиннокрылым и молотоголовым акулам, находящимся под угрозой исчезновения.
Акульи плавники были конфискованы на таможенном пункте Куйчун. Операция была проведена совместно местной таможенной службой и департаментом сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды Гонконга. Цель операции заключалась в борьбе с незаконным импортом акульих плавников. В настоящий момент ведется расследование.
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