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Гонконгская таможня конфисковала более тонны сушеных акульих плавников

7 марта 2017, 11:18

Плавники принадлежат длиннокрылым и молотоголовым акулам, находящимся под угрозой исчезновения.


Таможня административного района КНР Гонконг конфисковала почти 1280 килограммов сушеных акульих плавников, передает агентство Синьхуа.

Сообщается, что плавники находились в четырех контейнерах, прибывших в Гонконг из Кении, Перу, Индии и Египта. Плавники принадлежат длиннокрылым и молотоголовым акулам, находящимся под угрозой исчезновения.

Акульи плавники были конфискованы на таможенном пункте Куйчун. Операция была проведена совместно местной таможенной службой и департаментом сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды Гонконга. Цель операции заключалась в борьбе с незаконным импортом акульих плавников. В настоящий момент ведется расследование.

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