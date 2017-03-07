В 2017 году в Казахстане ожидается улучшение деловой активности - Нацбанк

О том, что ждет бизнес Казахстана в 2017 году, и результатах опроса Нацбанка, который финрегулятор регулярно проводит среди предприятий реального сектора экономики с целью оценки его «самочувствия», рассказал в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет» директор департамента исследований и статистики Национального Банка Казахстана Виталий Тутушкин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

В. Тутушкин напомнил, что Национальный Банк с 2000 года ежеквартально через территориальные филиалы проводит опрос руководителей предприятий для обследования делового климата в реальном секторе экономики страны. Он рассказал, что в январе 2017 года проведен очередной опрос в целях оценки ситуации в реальном секторе экономики по результатам 4 квартала 2016 года. В этом опросе приняло участие 2836 предприятий, в том числе 1504 крупных и средних предприятий.

«Результаты мониторинга свидетельствуют о переходе экономики к восстановительной фазе роста. В 4 квартале 2016 года выросла деловая и инвестиционная активность предприятий. Это сопровождается увеличением доли предприятий, финансирующих инвестиции. Несмотря на то, что большая часть предприятий традиционно использует на эти цели собственные средства, рост доли кредитов банков в финансировании инвестиций также отмечается», - проинформировал В. Тутушкин.

По его словам, среди значимых результатов исследования следует отметить ослабление негативного влияния, связанного со снижением спроса на готовую продукцию.

«Причиной данного ослабления послужила адаптация экономических агентов к новым экономическим условиям, - пояснил В.Тутушкин. - Кроме того, улучшились показатели рентабельности предприятий реального сектора экономики за счет роста прибыльности в горнодобывающей промышленности. Доля высокорентабельных предприятий практически не изменилась, но выросла доля предприятий со средней рентабельностью продаж. Согласно данным опросов предприятий, продолжается тенденция к снижению негативного влияния изменения обменного курса тенге к иностранным валютам на хозяйственную деятельность предприятий. Основной причиной улучшения ситуации является стабилизация ситуации на валютном рынке и постепенная адаптация субъектов реальной экономики к режиму свободно плавающего обменного курса тенге».

В.Тутушкин также рассказал о композитном опережающем индикаторе (КОИ), который рассчитывается НБРК на основе конъюнктурных опросов предприятий реального сектора экономики с учетом ряда макроэкономических показателей. «То, что значение КОИ находится в области роста относительно долгосрочного тренда на протяжении трех кварталов подряд (со второго квартала по четвертый квартал 2016 года), указывает на переход экономического цикла в фазу роста и свидетельствует о восстановлении экономической активности и улучшении ситуации в экономике», - сказал В.Тутушкин.

«В целом в 2017 году ожидается улучшение деловой активности, постепенное восстановление внутреннего потребления ввиду адаптации населения и участников рынка к новым экономическим условиям. Положительный вклад в экономическое развитие окажет продолжение реализации государственных программ диверсификации и стимулирования экономики», - резюмировал представитель Национального Банка РК.