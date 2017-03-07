Россия перечислила в бюджет ООН почти 78 миллионов долларов

На данный момент взносы за 2017 год перечислили более 50 стран, в их числе Китай (почти 200 миллионов долларов).

Россия перечислила в бюджет Организации Объединенных Наций почти 78 миллионов долларов в качестве ежегодного взноса. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается на сайте постоянного представительства РФ при ООН.





«Россия перевела сумму в размере 77 888 309 долларов в качестве уплаты начисленного взноса в регулярный бюджет ООН», — уточняется в пресс-релизе.





Как уточняет ТАСС, размер взносов в бюджет ООН устанавливается в зависимости от среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. Доля России в бюджете составляет около 2,5 процента, США покрывают 22 процента расходов организации (3 миллиарда долларов).





На данный момент взносы за 2017 год перечислили более 50 стран, в их числе Китай (почти 200 миллионов долларов). Государства, которые не делают отчисления в бюджет организации в течение двух лет, лишаются права голоса в Генеральной Ассамблее ООН. В феврале среди таких стран оказались Венесуэла, Ливия и Судан.





14 января тогдашний постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр прокомментировала обсуждения в Конгрессе США возможности сокращения или отказа от взносов в ООН. По ее словам, если США урежут финансирование организации, то главную роль в ней станут играть Россия и Китай. «Мы главенствуем в мире отчасти потому, что главенствуем в ООН. Если мы свяжем себе руки и лишим эту организацию финансирования, которое используется для усилий по урегулированию конфликтов..., то это чрезвычайно сильно навредит интересам США», — резюмировала она.