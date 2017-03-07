Мусин рассказал об итогах конкурса специалистов для работы в Генпрокуратуре

Итог по конкурсу Математиков и ИТшников.





В течение месяца в ответ на мой пост о поиске math&IT специалистов было получено 320 CV (до сих пор не перестают слать) из которых в несколько этапов отбирались специалисты с опытом построения и внедрения математических моделей в BigData в различных коммерческих проектах.





В эту субботу Генеральный Прокурор РК лично провел заключительную беседу, где утвердил троих математиков и троих IT-менеджеров. Сегодня распишу про математиков. Хотелось бы выделить самые интересные проекты, которыми они уже занимались, чтобы познакомить вас с нашей командой.





Первый - это Данабек Калиаждаров, который занимается созданием нового метода построения искусственных нейронных сетей для нахождения точных решений задач распознавания, которые удовлетворяют заданным условиям.

Роль: теоретик, разрабатывающий инновационные алгоритмы.





Второй - это Мадияр Хамзанов, специалист, который сам писал алгоритмы классификации населения страны на группы, прогнозирующие их заинтересованности, как пользователей различного рода услуг.

Роль: самописец, который может перевести любую теорию в программу.





Третий (хоть я и обещал никого не трогать из Казпочты, все-таки оттуда, сорри), это Dmitriy Mun, с которым мы внедрили интеллектуальную систему построения оптимизированного плана продаж всех услуг Казпочты для всех отделений, на основе искусственной нейронной сети, которая учитывает более 20-ти макроэкономических параметров регионов (заработные платы, количество экономически-активного населения, покрытие интернетом и т.д.).

Роль: руководитель с опытом внедрения.





Кстати, приятно был удивлён что такой спец как Дима, с хорошей ЗП в Казпочте, подал заявку на мой пост...





Все трое работали в корп и коммерческом секторе, и очень хотят применить свои накопленные знания. Интересно что они сразу задают вопросы в чем будем измерять value их работы... так как они в бизнесе привыкли измерять все деньгами...





Нужно отметить, что мотивацией для такого уровня специалистов послужило следующее: интересная задача, возможность оставить свой след в истории, работать бок о бок с такими выдающимися математиками нашего времени, как Бахыт Маткаримов, Кайсар Туленбаев, совместно разрабатывать проекты со специалистами BigData из WorldBank и других международных организаций, а также решение квартирного вопроса (1 кВ на троих для проживания) лично Генеральным Прокурором.





С такой командой ребят, которые в первую очередь преданы своей идее, уверен, что у нас все получится!





P.S. Ребятам надо будет в обязательном порядке проходить необходимые проверки (ввк, полиграф и спец. проверка) и тестирования, согласно Законодательству РК. Надеюсь пройдут все быстро и приступят к задачам.

P.S. Next: Из 27 среди кого отбор шёл на последнем этапе, 15 человек отказалось из-за ЗП.

P.S. Last: Спасибо всем троим что согласились, надеюсь я как руководитель оправдаю ваши надежды!